Назначен советник министра культуры.

Согасно сообщению Министерства культуры, первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов подписал приказ о назначении Алиева Эльнура Али оглу советником министра культуры.

Другим приказом А.Керимова начальник отдела информации и по связям с общественностью Гумбатов Интигам Расул оглу освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Э.Алиев родился в 1979 году в городе Баку. В 1999 году получил степень бакалавра по специальности финансы и кредит в Азербайджанском Государственном экономическом университете, в 2001 году степень магистра по той же специальности в экономическом университете, в 2013 году степень MBA по специальности Финансы в Манчестерском университете Великобритании.

В 2000-2008 годах Э.Алиев работал в системе Министерства иностранных дел. В 2008-2017 годах работал в Исламском Банке Развития. До последнего назначения работал торговым представителем Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах.

Minval.az