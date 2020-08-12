В январе-июне этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 23% и составила 720 манатов.

Согласно сообщению Госкомитета по статистике, в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства среднемесячная номинальная заработная плата была выше.

По состоянию на 1 июля число наемных работников в экономике страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 81,4 тыс. человек или на 5% и составило 1695,1 тыс. человек. Из них 922,1 тыс. человек — работники государственного сектора экономики, 773,0 тыс. — в негосударственном.

Согласно данным, 19,5% заняты в сфере образования, 18% — торговли, ремонта транспортных средств, 13% — промышленности, 8% здравоохранения и социальных услуг для населения, 8,2% — строительства, 6,6% государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,5% транспорта и складского хозяйства, 3,4% профессиональной, научно-технической деятельности, 3,5% сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% финансовой и страховой деятельности, 13,6% — в других сферах экономики.

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