Генеральная прокуратура распространила информацию в связи с распространенными в соцсетях фото «пыток».

«В некоторых СМИ, соцсетях распространились якобы снятые в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел фото, на которых запечатлены сцены пыток и нечеловеческого обращения в отношении группы лиц, привлеченных по уголовному делу, следствие по которому ведется Следственным Управлением Генпрокуратуры, по факту организации в ночь с 14 на 15 июля повлекших нарушение общественного порядка действий, активного участия в этих действиях, оказания сопротивления исполняющим свои служебные обязанности представителям власти.

Утверждения о том, что указанные фото были сделаны на территории страны являются абсолютно ложными и преследуют цель нарушить общественно-политическую стабильность, бросить тень на мероприятия, осуществляемые правоохранительными органами в сфере борьбы с преступностью», — заявили в ведомстве.

Генпрокуратура решительно заявляет о том, что лица, изображенные на фото, не были привлечены к следствию в качестве свидетелей, обвиняемых или подозреваемых, в отношении них в Следственном управлении Генеральной прокуратуры не проводились следственные действия, добавили в ведомстве.

Minval.az