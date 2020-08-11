В Имишли произошло убийство.

Инцидент произошел в селе Гебактала Имишлинского района.

Житель села Гусейнов Пюнхан Наги оглу Гусейнов 1984 года рождения на почве спора нанес ножевые ранения близким родственникам — Сабухи Рузгар оглу Амрахову 1990 года рождения и Амиду Аваз оглу Амрахову 1985 года рождения, сообщает АПА.

Последний скончался на месте происшествия, а Сабухи Амрахов был госпитализирован в Бейлаганскую центральную районную больницу. П.Гусейнов был задержан полицией.

По факту ведется расследование в прокуратуре Имишлинского района.

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