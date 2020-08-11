В США по распоряжению судьи обнародовали полное видео задержания 46-летнего Джорджа Флойда, снятое с нагрудной камеры полицейского.

Ролик длительностью 30 минут начинается с визита стражей порядка в магазин, где афроамериканец расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой.

Далее полицейский подходит к машине Флойда и стучит по окну фонариком. Тот открывает дверь и выглядит уже напуганным. Он сразу начинает плакать и говорить: «Простите меня», «Мне очень жаль», а также молит: «Пожалуйста, не стреляйте! Я только что потерял маму». Потом темнокожему заламывают руки, надевают на него наручники и ведут к полицейской машине. Флойд начинает сопротивляться и не даёт усадить себя в автомобиль. Тогда стражи порядка кладут его на асфальт и втроём удерживают.

Как уже известно, один из полицейских давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать, отмечает «Лайф». В машине скорой Флойд умер от сердечно-лёгочной недостаточности. После гибели афроамериканца в США начались массовые протесты. Мирные акции переросли в погромы и грабежи. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование дела.

Minval.az