Сотрудники Евлахского районного отделения полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушений карантина.

Как говорится в сообщении Бардинской региональной группы пресс-службы МВД республики, в Евлахское районное отделение полиции поступила информация о праздновании дня рождения в одном из кафе в селе Гарамамедли.

Сотрудники правоохранительных органов выехали по указанному адресу и задержали нарушителей карантина. Были задержаны 9 человек. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях.

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