В июле этого года транзит нефти через территорию Украины посредством магистральных трубопроводов увеличился на 27,1% (до 1,3 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как говорится в сообщении «Укртранснафта», в прошлом месяце организация перевезла на нефтеперерабатывающие заводы Украины более 170 тысяч тонн нефти. Этот показатель на 15,3% меньше по сравнению с показателем июля прошлого года. 116,4 тыс. тонн перевозимой нефти составила украинская нефть, 11,3 тыс. тонн – азербайджанская и 42,3 тыс. тонн – американская.

В июле 2020 года общий объем перевозок нефти по сравнению с июлем прошлого года увеличился на 20,3% (до 1,5 млн тонн). Объем транспортируемой нефти за первые семь месяцев 2020 года составил 8,8 млн. тонн, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В январе-июле этого года объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины составил 1,5 млн. тонн (рост на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), транзита — 7,4 млн. тонн (рост на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), из которых более 400 тыс. тонн было транспортировано на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси.

Minval.az