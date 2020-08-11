«Очернительную кампанию против первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова, долгие годы служившего в Азербайджанской Армии, а также других высокопоставленных офицеров возглавляют находяшиеся за рубежом и враждебно настроенные к Азербайджану источники, а также некоторые недоброжелатели, финансируемые и инструктируемые спецслужбами Армении».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны АР.

Было отмечено, что основной целью этих лиц является выдумка лжи, направленной на подрыв растущего имиджа Азербайджанской Армии.

«Их утверждения о том, что якобы на недавнем оперативном совещании «начальник Генерального штаба сделал оскорбительные заявления в связи с прибытием турецких военнослужащих на совместные учения» является ложью, очередной клеветой, которая не соответствуют действительности. На этом совещании не было озвучено никаких мнений в связи с указанными утверждениями, были обсуждены лишь служебные вопросы. Основными намерениями тех, кто предпринимает шаги, используя такие грязные методы, против азербайджанской армии и наших военнослужащих и публикует предвзятые материалы, является служба интересам оккупационной Армении. Однако пусть данные круги и их элементы знают, что они никогда не смогут достичь своих грязных намерений. Мы категорически опровергаем озвученные этими лицами предвзятые мнения. Заявляем, что распространение такой дезинформации именно сегодня — накануне проведения азербайджано-турецких совместных тактических учений является частью очередной провокации спецслужб Армении против нашей страны», — отмечается в сообщении.



Minval.az