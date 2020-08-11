Министерство внутренних дел отреагировало на фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых запечатлены якобы «пытки» людей во время расследования дела «Бандотделом».

Соглсно информации, полученной от пресс-службы ведомства, сообщения о том, что видеозапись сделана в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью является ложью.

«Эти изображения были нами тщательно изучены. На фотографиях нет граждан Азербайджана, кроме того, снимки были сделаны не в Азербайджане. Что касается азербайджанского флага на одной из фотографий, то азербайджанский флаг можно разместить в любой точке мира и сфотографировать его», — заявили в МВД сайту «Гафгазинфо».

Minval.az