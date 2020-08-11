Возврат вкладов, заблокированных в закрывшихся банках, начнется 14 августа, сообщили Trend в Фонде страхования вкладов.

Согласно информации, на основании запроса Кабинета Министров Азербайджана по обращению Фонда страхования вкладов в связи с возвратом вкладов, попавших под воздействие корректирующих мероприятий, банков ОАО Atabank, OAO NBCBank и ОАО AGBank, находящихся в процессе ликвидации, а также в связи с вкладами, по ошибке зарегистрированными в реестре обязательств находящегося в процессе ликвидации ОАО Atabank перед вкладчиками, как незащищенные депозиты, Конституционный суд Азербайджана дал толкование статьи 2.1.2.6 Закона Азербайджана «О страховании вкладов» с точки зрения статей 47 и 48 Закона Азербайджана «О банках».

Согласно постановлению Конституционного суда, депозиты, принятые находящимися в процессе ликвидации банками ОАО Atabank, OAO NBCBank и ОАО AGBank, после применения корректирующей меры, увеличенные в объеме и измененные по срокам, посчитаны защищенными депозитами, также по вкладам, ошибочно зарегистрированным в реестре обязательств перед вкладчиками находящегося в процессе ликвидации ОАО Atabank, как незащищенные депозиты, договор банковского вклада посчитан заключенным с момента передачи вкладчиком депозита в банк и должен быть принят в качестве первоначального (основного) договора.

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