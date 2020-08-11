Американский певец и танцор Джейсон Деруло выбил клюшкой для гольфа передние зубы актеру Уиллу Смиту. Фото и видео произошедшего артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram And we never saw @jasonderulo again Публикация от Will Smith (@willsmith) 9 Авг 2020 в 1:20 PDT

Видео должно было быть о гольфе. Смит показывал Деруло, как ему стоит держать клюшку. После этого он отошел, и танцор стал готовиться к удару. Смит потянулся к нему, чтобы дать еще один совет, но в этот момент Деруло замахнулся. В итоге мужчина ударил актера по лицу клюшкой. Сам Смит отлетел к камере и показал, что у него больше нет передних зубов.

В конце ролика Смит берет в руки другую клюшку и начинает в шутку мстить своему коллеге, замахиваясь на него. Видео замирает за секунду то того, как зрители могли бы увидеть пострадавшего Деруло.

Стоит отметить, что некоторые подписчики решили, что это было постановочное видео, так как у Смита не было крови и ушибов после удара. Однако позднее актер опубликовал еще один снимок в ленте, где он в обнимку с Деруло улыбается уже в не все свои 32 зуба.

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