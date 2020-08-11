Строгие карантинные меры в стране, объявленные с 1 апреля в связи с пандемией коронавируса, постепенно ослаблены: открылись магазины, пляжи, отменили выход из дома по СМС. Правда, пока не открылись рестораны и кафе, закрыто метро, по выходным дням автобусы не выходят на линию. Но, тем не менее, жизнь входит в привычную колею. И если улицы города последние несколько месяцев были непривычно пусты, то сегодня все возвращается на круги своя: улицы заполнены людьми, дороги – машинами, снова шум и гомон по вечерам, на дорогах пробки, от которых мы во время строгого карантина уже успели порядком поотвыкнуть.

Но насколько правилен столь резкий скачок из карантина в кипящий жизненный ритм? Сотрудник «Минвала» поговорил на эту тему с известным профессором, доктором медицинских наук Адилем Гейбуллой, который считает, что на самом деле о полном расслаблении говорить пока еще рановато.

– Официальные данные показывают, что уровень заболеваемости снижается, а и уровень выздоровевших увеличивается, и это весьма положительная динамика в ходе борьбы с пандемией в нашей стране. Но опять же повторюсь: надо учитывать, что есть много людей, которые лечатся, не регистрируясь нигде. Есть люди, которые переносят болезнь в субклинической форме, которые даже не обращались к врачам, нигде не регистрировались. И потому полностью контролировать ситуацию нельзя, а потому и статистические данные по заболеванию и выздоровлениям неточные.

Далее: карантинные меры в плане строгой изоляции дома отменены, все стороны социальной жизни постепенно активизируются, но с учетом того, что будет обязательно соблюдено правило трех основных пунктов: социальной дистанции, ношения масок и дезинфекции рук. Эти правила должны соблюдаться обязательно, если мы не хотим повторения введения строгого карантина. Я считаю, что поведение населения вызывает определенное беспокойство, так как я лично наблюдаю конкретные нарушения: на бакинском бульваре и в магазинах маски носят, спуская их до уровня губ или вообще на подбородок. Да, персонал магазина не пускает людей без масок, но нет контроля над тем, как именно носятся эти маски в самом помещении. Это недопустимо. Население не должно расслабляться и обязано помнить, что вопрос карантина не снят с повестки дня, и победить ковид мы можем только с точки зрения серьезного подхода к главным профилактическим мерам.

Что касается второй волны, то скажу так: первая волна еще не закончилась, хотя ее процесс уже приобретает легкий характер. Но если мы не будем соблюдать правила, о которых я сказал выше, то заболеваемость ковидом снова будет расти, и вот тогда уже будут актуальны разговоры и второй волне. Однозначно, по примеру Азербайджана прогнозировать ситуацию очень сложно – с учетом всех вышеуказанных факторов.

Но во всем мире вторая волна ковида уже началась, хотя с учетом определенных факторов вирус очень ослаблен: он подвергается повсеместным мутациям под воздействием различных биофизических и биохимических процессов — как в человеческом организме, так и в окружающей среде. И потому существуют прогнозы, что вторая волна будет более слабой, нежели первая. Это тоже довольно оптимистичная информация, но, несмотря на это, мы должны до последнего звонка от ВОЗ, соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, соблюдать дистанцию и обязательно дезинфицировать руки. Если пустить осторожность на самотек, снова объявят строгий карантин, потому что другого выхода не будет. И люди сами будут виноваты в этом.

Яна Мадатова

Minval.az