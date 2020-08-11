В Сабаильское районное управление полиции поступила информация о том, 5 августа около 14:00 Эмиль Казыев нанес ножевые ранения своему сыну Омару Шабанову (2018 г.р.), а затем себе.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр места происшествия. В Сабаильском РУП возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе следствия были выявлены основания для подозрения в том, что Э.Казиев попытался убить находившегося в беспомощном состоянии своего малолетнего сына Омара Шабанова, перерезав ему горло ножом. Поэтому уголовное дело о преступном деянии 10.08.2020 года было переквалифицировано под статью УК 29, 120.2.9 (попытка умышленного убийства обвиняемым лица, находящегося в беспомощном состоянии) и принято на исполнение прокуратурой Сабаильского района.

Следователь районной прокуратуры принял в отношении Э.Казиева решение о задержании для объявления приговора, однако с учетом того, что последний находился на стационарном лечении в отделении реанимации больницы, в настоящее время привлечь его к ответственности в качестве обвиняемого не удалось.

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