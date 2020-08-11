Турция предлагает Азербайджану наладить передвижение туристов двух стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы с Азербайджаном уже решили вопрос о взаимных безвизовых путешествиях для туристов двух стран сроком на 90 дней. Однако этого недостаточно. Необходимо наладить взаимные визиты для граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам», — сказал Чавушоглу во вторник на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Чавушоглу напомнил, что Турция уже наладила взаимные путешествия по внутренним паспортам с Грузией и Украиной.

«С учетом того, что в удостоверениях личности нового типа имеется вся необходимая информация, мы выдвинули предложения по организации поездок по внутренним паспортам и воплотим их в жизнь», — сказал глава МИД Турции.

Minval.az