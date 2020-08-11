12 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 65-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в северных и западных районах интенсивные, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az