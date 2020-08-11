В городе Хырдалан Абшеронского района задержан человек, который воровал велосипеды с подземных парковок многоэтажных зданий.

В ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан житель города Хырдалан Махир Мирзабеков. В ходе расследования стало известно, что он побуждал своего сына красть велосипеды с парковок зданий. Эти действия отца и сына запечатлели камеры безопасности. М.Мирзабеков продавал велосипеды по низкой цене.

В ходе проведенного сотрудниками Абшеронского РУП очередного мероприятия задержан укравший мобильный телефон стоимостью 600 манатов. В качестве подозреваемого был задержан житель города Нафталан Бахтияр Мамедов. В своих показаниях он признался в совершении кражи, сообщает пресс-служба МВД.

Ведется расследование.

Minval.az