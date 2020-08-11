10 августа медицинские эксперты, приехавшие в Азербайджан из Китая, побывали в Республиканской клинической больнице имени академика Миргасымова.

Как сообщили в TƏBİB, эксперты ознакомились с условиями, созданными в стационарном и поликлиническом отделениях, процессом приема пациентов и подготовкой к осенне-зимнему сезону в этой больнице, не оборудованной для лечения пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Также был проведен теоретический и практический обмен мнениями со специалистами TƏBİB.

Отметим, 4 августа правительство Китая отправило в нашу страну группу медицинских экспертов для обмена опытом с местными специалистами в сфере борьбы с пандемией COVID-19.

Minval.az