Проходит встреча между находящимся с визитом в Азербайджане заместителем премьер-министра, министром внутренних дел и секретарем Совета национальной безопасности Сербии Небойшей Стефановичем и азербайджанской делегацией.

Во встрече участвуют секретарь Совета безопасности при президенте Азербайджана Рамиль Усубов, помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заместитель министра иностранных дел Араз Азимов и посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов.

На встрече было обсуждено текущее состояние азербайджано-сербских отношений, проведен обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных направлениях, включая сферы политики и безопасности, и дальнейших совместных шагах в этом направлении.

Minval.az