За январь-июль текущего года по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в государственный бюджет поступило 2 360 037,2 тыс. манатов, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как говорится в сообщении Комитета, поступления в государственный бюджет по таможенным пошлинам за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 4,7% и составили 568 566,1 тыс. манатов.

Поступления по НДС снизились на 0,1% и составили 1 691 438,1 тыс. манатов.

Поступления по акцизам за семь месяцев текущего года снизились на 51,7% и составили 78 489,2 тыс. манатов. Объем поступлений по дорожному налогу составил 21 543,8 тыс. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8% меньше.

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