Заведующий отделом технического обеспечения и управления имуществом Министерства культуры Абдулалимов Руслан Алескер оглы и заведующий отделом кинематографии Мамедов Джахангир Токай оглы были освобождены от должностей в связи с достижением предельного возраста.

Как сообщает Минкультуры, соответствующий приказ подписал первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

Другим приказом А.Керимова советник министра культуры Исмиев Айдын Джумали оглу освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Minval.az