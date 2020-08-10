Жителю Губинского района Эльнуру Байрамову, сдавшему позитивный тест на инфекцию COVID-19, было назначено лечение в домашних условиях.

Как сообщили в Губинском районном отделении пресс-службы МВД, несмотря на установленные правила, мужчина покинул место проживания, представляя реальную угрозу для других людей.

Нарушивший правила и представляющий серьезную угрозу для здоровья жителей района Э.Байрамов был немедленно задержан сотрудниками полицейского отдела и доставлен по адресу места жительства. Для дачи правовой оценки совершенному лицом деянию в следственном отделе районного отдела полиции проводится расследование.

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