В Баку и на Абшеронском полуострове 11 августа преимущественно без осадков, ожидается умеренный северо-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем — 29-33, в Баку ночью — 22-24, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75, днем — 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 25-26 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 11 августа днем возможны грозовые дожди, в северных и западных районах интенсивного характера, ожидается град. Утром в горах туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью — 18-23, днем — 30-35, в горах ночью — 10-15, днем — 19-24 градуса тепла.

Minval.az