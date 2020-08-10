Арестован мужчина, шантажировавший сотрудницу Азербайджанского государственного телевидения (AzTV).

После непродолжительных знакомства с сотрудницей AzTV, воспользовался ее фотографиями из социальных сетей и личных профилей, смонтажировал оскорбительные фотографии и отправил их ей, неоднократно требуя деньги.

Он пригрозил, что обнародует оскорбительные фотографии, если она не заплатит ему требуемую сумму денег. После того, как он получил значительную сумму денег, он поделился фотографиями, на странице aztvxana в instagram.

В результате расследования в отношении Шафиева Юсифа Надир оглу (1982 г.р.) в Следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по статье 182.2.4 УК АР. Решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста., пишет АПА

Minval.az