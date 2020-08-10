«В 2020 году условно-досрочно освобождены 1253 человека», — сообщил в прямом эфире на тему общественного участия и прозрачности в Министерстве юстиции координатор Общественного комитета, руководитель азербайджанского национального отделения Международного общества по правам человека Саадет Бананярлы.

С.Бананярлы отметила, что по данным на конец июля, только 983 из них – освобожденные в период пандемии осужденные: «До этого по распоряжению господина президента на свободу вышли 176 осужденных в возрасте старше 65 лет. Распоряжением президента начали применяться альтернативные наказания, что вселило уверенность в совершивших ошибки в нашем обществе людях для того, чтобы они могли построить жизнь заново».

Minval.az