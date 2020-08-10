Эмин Агаларов рассказал в личном блоге об успехах своего наследника — 11-летнего сына Али. Певец опубликовал несколько кадров из студии, где мальчик записывал первый трек в стиле рэп. Наследник знаменитости уже выбрал себе сценический псевдоним. «Скоро премьера трека A. Li», — отметил звездный отец, не уточняя дату релиза.

Отметим, что Али, несмотря на свой юный возраст, далеко не новичок в сфере шоу-бизнеса. Сын Эмина уже вел собственную рубрику на фестивале «Жара», где активно общался со знаменитостями. Также у мальчика есть свой канал на YouTube, где он делает обзоры на популярные видеоигры.

Али является фанатом рэпера Элджея. Наследник Агаларова пытается подражать кумиру, даже одевается похоже. Али и Элджей — друзья. В личном блоге мальчика не раз появлялись их совместные снимки.

Minval.az