Влажная термическая обработка масок № 95 устраняет SARS-CoV-2 и другие вирусы и бактерии, что позволяет использовать маски повторно. Об этом информирует «Лайфхакер» со ссылкой на журнал CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Ученые протестировали четыре способа обработки распространенных моделей масок № 95 при различных температурах и уровнях влажности. Лучше всего убивает вирусы и при этом не повреждает структуру маски влажная термическая обработка в течение часа при 70°С и относительной влажности 50%.

Авторы исследования отмечают, что такой способ обработки может быть применен 10 раз.

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