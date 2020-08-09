Бакинское транспортное агентство (BNA) подготовило предложения о создании выделенных полос для автобусов.

«На начальном этапе мы подготовили предложение по организации выделенных полос для автобусов на 22 улицах и проспектах и ​​представили данное предложение на рассмотрение соответствующих ведомств», — отмечается в сообщении.

Целью создания таких полос является обеспечение беспрерывного действия маршрутных линий. «Ввиду недавних послаблений карантинного режима, движение автотранспортных средств на столичных улицах и проспектах существенно выросло, что, повлияло на рост числа ДТП, которые, в свою очередь, создает длинные пробки», — подчеркивается в сообщении.

В связи с этим, BNA отмечает, что были зафиксированы многократные случаи нарушений интервала движения автобусов.

«Только 7 августа на проспекте З.Буниятова произошло 5 ДТП. Из-за каждой аварии автомобильная пробка составляла до 2 км. Это привело к нарушению интервалов движения автобусов на 5 регулярных и 1 экспресс маршрутах, проходящих через данный участок. В результате на автобусных остановках и автобусах возникают дополнительные проблемы», — считают в агентстве.

Minval.az