Сегодня после продолжительной болезни скончался бывший заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Чингиз Мамедов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ч.Мамедов родился 15 февраля 1951 года в городе Баку.

В 1968 году поступил в Ростовское высшее военное училище. В 1973-1992 годах служил в Вооруженных Силах СССР.

В 1981 году поступил в Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского и успешного окончил её. Прошел службу в должностях командира дивизиона, начальника штаба, командира полка Ракетных войск стратегического назначения.

В 1992 году он, начав службу в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, занимал различные должности. С 2003 по 2014 год занимал должность заместителя министра обороны. В 2014 году Ч.Мамедов был отправлен в запас.

Его заслуги перед Родиной были высоко оценены. Он был награжден орденами и медалями, удостаивался различных наград. Он был ветераном войны и Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Minval.az