Бакинское транспортное агентство (BNA) с 10 августа 2020 года увеличивает число автобусов, задействованных в экспресс-линиях.

«С 10 августа будут введены в эксплуатацию 5 дополнительных экспресс-линий, поэтапно задействуя около 80 автобусов. 3 из этих линий будут работать в близлежащих населенных пунктах. Благодаря этому около 36-40 тыс. пассажиров будут иметь свободный доступ к центру города в течение дня в направлении поселков Мярдакян, Маштага, Бильгях и Нардаран», — отмечается в сообщении агентства.

Таким образом, число экспресс-линий увеличится до 12.

Как отмечает агентство, запуск дополнительных экспресс-линий связан с резким увеличением числа пассажиров ввиду послабления карантина.

Следуя информации, ежедневный пассажиропоток увеличился на 17-25%.

“По сравнению с обычным летним режимом на линиях сейчас курсирует на 45% больше автобусов”, — сообщает BNA.

Minval.az