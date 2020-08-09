В Баку сотруднику полиции нанесли ножевое ранение.

Происшествие произошло в Хатаинском районе. Полицейский, намереваясь задержать преступника, совершившего кражу, последний нанес ему несколько ножевых ранений. В результате, полицейский для сохранения жизни и препятствия побегу преступника сначала выстрелил в воздух, а затем в него.

Эльшад Асадов, 1994-го года рождения получил огнестрельное ранение в ногу. Сотрудник полиции и совершивший кражу лицо госпитализированы в одну из больниц города, передает Репорт.

В настоящее время оба пострадавших взяты под контроль врачей. По факту ведется расследование.

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