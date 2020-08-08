Минимальный уровень Каспийского моря за последние 500 лет был зафиксирован в 1977 году, и составил минус 29 метров.

Об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Тренд.

По ее словам, поскольку Каспийское море представляет собой замкнутый водоем, мы наблюдаем периодические изменения его уровня.

«В 1977 году уровень Каспийского моря составлял — 29 метров по Балтийской системе, что является самым низким показателем за последние 500 лет. С 1978 года уровень Каспийского моря начал повышаться в среднем на 15 сантиметров в год, и наивысшего уровня она достигла в 1995 г. (-26,50 по БС). В то время уровень моря был на 2,50 м выше, чем в 1977 году», — сказала Тагиева.

Она отметила, с 2006 года наблюдается устойчивое снижение уровня Каспийского моря, в 2020 году средний годовой уровень моря составлял — 27,90 м.

Глава службы подчеркнула, что колебания уровня Каспийского моря в основном зависят от элементов его водного баланса — питающих его рек, и количества осадков, а также испарения с поверхности воды и стока в залив Карабогазгол. Кроме того, на изменения уровня моря также оказывают особое влияние тектонические движения на морском дне, подводные течения. Течение реки Волги, основного источника Каспийского моря, играет важную роль в изменении уровня моря.

Тагиева отметила, что в последние годы наблюдается снижение и в водности Волги.

«В первом полугодии прошлого года годовой сток Волги в устье составил 114 кубических километра, что значительно меньше средней многолетней нормы (146 км3). Изменение климата в Каспийском бассейне также считается одним из основных факторов снижения уровня моря», — добавила Умайра Тагиева.

Она подчеркнула, что дать долгосрочный прогноз по динамике уровня моря невозможно.

«Потому что ни один из ранее сделанных прогнозов долгосрочного уровня не подтвердился. Координационный комитет по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ) прикаспийских государств готовит полугодовые прогнозы изменений уровня моря на основе совместных данных. Согласно последним прогнозам можно сказать, что уровень Каспийского моря в первом квартале 2020 года будет относительно низким по сравнению с предыдущими годами», — подытожила Умайра Тагиева.

Minval.az