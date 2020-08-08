“Городские и районные структуры исполнительной власти, правоохранительные органы – Прокуратура, МВД, СГБ, структуры здравоохранения и предприниматели, чья деятельность разрешена, несут ответственность за выполнение принятых правил. Ответственность за заражения в сферах, где деятельность разрешена, полностью ляжет на предпринимателей».

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе республиканского видеосовещания Оперштаба при Кабмине в связи с карантинным режимом, передает АПА.

Он отметил, что в случае тенденции увеличения числа заражений в городах и районах, руководители городов и районов должны усилить механизмы контроля: «Процесс находится под контролем главы государства. Правительство будет докладывать Президенту о ситуации».

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