Обнародован прогноз погоды на 9 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 754 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова днем будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых районах ожидаются грозы, временами интенсивные дожди, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть западный ветер, местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az