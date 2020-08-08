Из Китая и Италии в Азербайджан прибыли рабочие группы. Мы тесно сотрудничаем с ними, сказала в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров завотделом TƏBİB Ягут Гараева.

«В онлайн-режиме мы ведем переговоры с врачами из постсоветских стран. Мы приглашаем специалистов из других стран и обмениваемся с ними опытом», — сказала она.

По словам Я.Гараевой, прибытие врачей в Азербайджан осуществляется в рамках межгосударственного соглашения: «В настоящее время во многих странах наблюдается снижение числа инфицированных. Врачи из Китая и Италии работают в клиниках, принимающих наибольшее число инфицированных коронавирусом. Они оказывают огромную помощь нашим врачам и сотрудникам, задействованным в организационных работах”.

Minval.az