«Имеющиеся у нас факты свидетельствуют о том, что вероятность распространения вируса на свежем воздухе ниже», сказал сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров помощник президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента отметил, что смягчения вводятся не только в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, но и в связи со снижением инфицирования: «Это не связано с воздухом. Вероятность заражения на свежем воздухе ниже, однако нужно строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, так как в случае роста инфицирования нам придется вновь ужесточить карантинный режим».

Minval.az