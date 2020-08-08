«Пакет финансовой поддержки распространяется на налогоплательщиков. Этим лицам будет оказана поддержка в размере 1-месячной заработной платы их фонда заработной платы», сказал на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров заместитель министра экономики Ровшан Наджаф.

По его словам, осуществлена поддержка, охватывающая 215 тыс. сотрудников: «Около 170 тыс. индивидуальным предпринимателям также оказана поддержка. На втором этапе этим предпринимателям также будет оказана поддержка. В то же время в августе мы обратились к предпринимателям, которые нуждаются в поддержке, сделать обращение. Мы делаем платежи в соответствии с официальной зарплатой субъектов предпринимательства. Если были сотрудники, работавшие неофициально, это не отображается в системе».

Minval.az