«По поручению президента принято решение об оказании новой финансовой помощи субъектам предпринимательства», заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров заместитель министра экономики Ровшан Наджаф.

Он отметил, что наряду с этим государство регулярно проводит встречи с предпринимателями: «Их предложения выслушивают. Вопросы открытия бизнеса широко обсуждаются. В настоящее время в правительстве проводятся обсуждения по поэтапному повышению бизнес-активности. На первом этапе принято решение об открытии бизнес-субъектов с малым скоплением людей. Что касается свадеб, то здесь обычно собираются в закрытых помещениях много людей. Наверное, решение в связи со свадьбами будет принято если даже не на 1-м и 2-м этапах, то через некоторое время. Опять-таки всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соблюдения правил субъектами предпринимательства».

Замминистра отметил, что недавно Кабинет Министров утвердил второй финансовый пакет по поручению президента и эти выплаты будут начаты в ближайшее время.

Minval.az