«Приостановление работы общественного транспорта в выходные и метро взаимосвязаны».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что фактор номер один, который влияет на распространение вируса во всех странах, — это передвижение людей: «Поэтому во многих странах используется практика приостановления работы транспорта. Мы тоже вынуждены делать это. Сегодня открытие метро не обсуждается. Потому что больше всего случаев заражения может быть в метро».

Minval.az