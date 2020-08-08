«Уже две недели обсуждается вопрос об обучении. Изучается опыт всех стран мира», сказал на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров помощник президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, проблема в том, что ситуация очень динамичная: «Если сегодня мы примем какое-то решение на основе имеющихся у нас показателей, то через две недели эти цифры могут измениться. Следующий брифинг будет посвящен вопросам обучения. Будет внесена ясность во все вопросы, связанные с обучением».

Minval.az