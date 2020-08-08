”Военная агрессия Армении в отношении Азербайджана и устранение ее последствий являются для нас приоритетным направлением».

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

“Вынужденные переселенцы должны вернуться в родные края. Должна быть обеспечена территориальная целостность Азербайджана. Конфликт должен быть решен путем переговоров. А переговоры должны вестись по существу. Нельзя имитировать переговорный процесс. Как отмечал президент Азербайджана, у нас большие ожидания от сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они должны вести реальный процесс в соответствии со своим мандатом. Недопустимо ограничиваться только мониторингом режима прекращения огня на линии соприкосновения или на границе между двумя государствами», — отметил министр.

Minval.az