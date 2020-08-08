«С 5 августа уже начались вводиться смягчения».

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Ш.Мовсумов отметил, что уже несколько дней граждане могут посещать пляжи:

«Вчера было объявлено решение о шагах, которые будут предприняты на следующей неделе. Шаги осуществляются поэтапно. Реализация этих шагов соответствует опыту многих других стран. В результате смягчений увеличивается риск заражения вирусом. Это вызывает беспокойство во всех странах. Учитывая все это, мы будем идти на смягчение в Азербайджане поэтапно. Самый главный вопрос, стоящий перед нами, — это предотвращение распространения вируса. Первое направление-соблюдение очень простых правил карантинного режима. Это самый важный вопрос. Это зависит от каждого из нас. Если мы будем следовать правилам, мы снизим скорость распространения вируса. Второе направление — осуществление контроля за соблюдением установленных правил. В этом направлении будут предприняты очень серьезные шаги. Бремя этого ложится на правительство. Сегодня под председательством премьер-министра состоится заседание. Всем руководителям будут даны соответствующие поручения».

Minval.az