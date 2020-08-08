«Основным условием снижения скорости распространения вируса является соблюдение правил карантинного режима», заявил сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров помощник президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Он сказал, что, если правила карантинного режима будут соблюдаться, можно будет пойти на еще большие смягчения.

«Некоторые люди в обществе считают смягчения победой над вирусом. Есть даже те, кто уже утверждает, что в мире уже нет карантинного режима. Это ошибочное мнение. Я рекомендую этим людям провести небольшое исследование в интернете. Во всем мире ведется борьба с вирусом. Этот вирус все еще среди нас. На состоявшемся заседании президент Азербайджана также сказал, что все мы устали от карантинного режима. Однако, соблюдая эти правила, мы смогли достичь сегодняшней статистики. Поэтому мы все должны соблюдать правила», — цитирует слова помощника президента Азербайджана АПА.

Minval.az