“В соответствии с поручением главы государства, анализируется деятельность аппарата МИД и дипломатических представительств нашей страны за рубежом. Будут предприняты серьезные меры по устранению недостатков», заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

“Должны быть верно определены объем работы и цели», — отметил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

По словам министра, приоритетом будет выдвижение профессиональных и патриотичных кадров на основе справедливого и прозрачного выбора, пишет Репорт.

Minval.az