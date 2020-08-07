В Гаджигабульском районе произошел взрыв.

Инцидент имел место на газопроводе, принадлежащем компании SOCAR.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, поступила информация о пожаре на газопроводе в пустынной местности в Гаджигабульском районе.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства и проинформированы соответствующие органы.

Заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов закявил: «Это один из наших магистральных газопроводов, предположительно, это газопровод, который связан с подземным хранилищем «Галмаз». Взрыв произошел в отдаленной местности от населенных пунктов. Поэтому там нет угрозы для населения и пострадавших тоже нет» (цитата по Trend).

Ахмедов отметил, что сейчас руководство управления Газэкспорт (Qazixrac), которая занимается операторством трубопроводов SOCAR, отправилось на место происшествия.

Minval.az