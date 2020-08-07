В прошлом году в Азербайджане от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей умерли 63 человека.

Как говорится в сообщении Госкомитета по статистике, 35 из них мужчины, 28 – женщины. 50 из них дети в возрасте 0-17 лет.

Согласно информации, число умерших от гриппа составило 3. Двое из них – мужчины, одна – женщина. Отмечается, что среди умерших также один ребенок.

В 2019 году число умерших от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей в Шамкире (6 человек) и Сумгайыте (5 человек) было больше, чем в других городах и районах.

Было отмечено, что в прошлом году число впервые зарегистрированных пациентов с ОРЗ верхних дыхательных путей с множественной или неопределенной локализацией и диагнозом грипп составило 337 300.

Minval.az