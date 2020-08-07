По последним подсчетам, на территории страны осуществляют деятельность 2253 (212 в Нахчыванской Автономной Республике) мечети, 14 церквей и 7 синагог.

Об этом сказал завотделом по работе с религиозными структурами Госкомитета по работе с религиозными структурами Джахандар Алифзаде. Его цитирует «Репорт»

По его словам, в стране имеются 23 христианские молельни, 1 бахаистский и 1 кришнаитский храмы.

Завотделом отметил, что на данный момент в Азербайджане осуществляют деятельность 942 зарегистрированные религиозные структуры: «Из них 907 – исламские, 35 – неисламские (24 христианских, 8 еврейских, 2 бахаистских и 1 кришнаистская) религиозные структуры».

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