В Азербайджане в первом полугодии 2020 году в результате пожаров погибло 23 человека, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Это на 13 человек или на 36% меньше по сравнению с 6 месяцами 2019 года», — отметили в МЧС.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 18 человек против 29 погибших годом ранее. Кроме этого, еще 4 человека погибли при пожарах в транспортных средствах, 1 – при прочих пожарах.

При пожарах за отчетный период пострадали 61 человек (спад на 47,4%).

В целом, за отчетный период в Азербайджане зафиксировано 1,121 тыс. пожара (спад на 1,7%).

Minval.az