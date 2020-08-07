Все пляжи в Азербайджане открыты для граждан при условии соблюдения правил карантинного режима. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

По его словам, правила, установленные на пляжах, введены для охраны здоровья граждан.

«Помимо общих правил карантина, существуют также правила карантина при нахождении на пляже. Все, кто приходит на пляж, обязаны соблюдать эти правила. Одно из главных правил — соблюдать социальную дистанцию. Каждое правило — шаг, предпринятый для здоровья и безопасности людей. В отношении тех, кто не соблюдает правила карантина, будут приняты должные меры», — цитирует его Тренд.

Глава пресс-службы добавил, что несущие на пляже службу сотрудники полиции накануне спасли двух тонущих граждан:

«Один из инцидентов произошел на пляже в поселке Бузовна. Сотрудник полиции во ходе несения службы в этом районе видел, как 11-летняя девочка начала тонуть. Сержант, рискуя ее жизнью, не медля бросился в воду. В результате своевременного оказания помощи жизнь несовершеннолетней была спасена».

Minval.az