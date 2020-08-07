В Азербайджане выявлено еще 129 случаев заражения коронавирусом, 421 человек вылечился.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.
Четыре пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 129 случаев заражения коронавирусом, 421 человек вылечился.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.
Четыре пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2020/08/07 16:56
Раздел: Азербайджан, Важно
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