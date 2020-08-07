В Баку женщина утверждает, что одного из ее новорожденных близнецов украли.

Жительница поселка Забрат Сабунчинского района столицы Айтен Намазова отметила, что 31 июля родила близнецов в Городской клинической больнице №3.

Она утверждает, что одного ребенка украли: «До родов я проходила обследование УЗИ. Врачи сказали, что у меня близнецы. Однако после родов мне дали одного ребенка», — цитирует ее АПА.

В связи с этим вопросом врач-гинеколог Хатира Гасанова сообщила, что жалоба Айтен Намазовой необоснованна: «Она один раз проходила обследование УЗИ, и результаты обследования были указаны неверно. В любое время можно провести проверку посредством камеры».

Начальник пресс-службы ГУП города Баку Эльшад Гаджиев сказал, что в настоящее время по данному вопросу ведется расследование.

Minval.az